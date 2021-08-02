Еще двое спортсменов отказались возвращаться в Беларусь

Белорусская легкоатлетка, 32-летняя Яна Максимова и ее муж Андрей Кравченко – серебряный призер Олимпийский игр 2008 года, отказались возвращаться в Белоруссию. Об этом Яна Максимова написала в своем Instagram -аккаунте.

Отметим, что Я.Максимова является серебряным призером чемпионата Европы. В Германии она находится вместе с мужем Андреем Кравченко, который завоевал второе место на Олимпийских играх 2008 года в десятиборье.

Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, написала, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, что на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.