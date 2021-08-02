В лучшие времена сезонная продукция из Азербайджана, в частности поставки помидоров составляли 30 процентов от всего рынка России.

Как только что сообщила радиостанция «Эхо Москвы», с сегодняшнего дня еще 34 азербайджанских предприятия и 1 кооператив получили разрешение российских властей на экспорт в Россию своих помидоров и яблок.

Как не раз сообщал haqqin.az, тема экспорта сельскохозяйственной продукции полей и садов азербайджанских предпринимателей в Российскую Федерацию по-прежнему остается горячей. После декабрьского запрета на поставки из Азербайджана, рынок России постепенно вновь открывается для экспорта овощей и фруктов из нашей страны.

Помидоры, яблоки и другие виды овощей и фруктов всегда пользовались спросом на рынках не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и в других крупных российских городах, отличаясь высоким качеством.

Приятная новость дает надежду азербайджанским агропредприятиям на восстановление объемов прибыльного бизнеса и на дальнейшее его развитие.

По данным российских источников, цены на азербайджанские помидоры в России колеблются от 180 до 310 рублей, что обусловлено не только затратами на производство, но и на транспортировку неблизким путем.

Поставки в Россию разрешил Россельхознадзор, основываясь на гарантиях, данных Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Запрет, введенный в декабре прошлого года тем же ведомством РФ, базировался, по российским данным, на том, что в продукции якобы была выявлена южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка.

Азербайджан — не единственная страна, сельхозпродукция которой попадает под санкции Россельхознадзора. Так, недавно, в июле это ведомство запретило ввоз в РФ помидоров и перцев из Бухарской области Узбекистана из-за обнаружения в этой продукции так называемого тобамовируса, поражающего помидоры.

Ранее россияне грозили и Казахстану: перекрыть ввоз картофеля из-за неверно оформленных перевозочных формальностей — пластиковая пломба на грузе свидетельствовала о другой стране происхождения, а именно — Германии. Тогда весь картофель, выявленный в ходе карантинного контроля, был уничтожен.

Словом, надзорные органы бдят, но все-таки, как показывает опыт, есть перспектива налаживания взаимоотношений. Так всегда бывает при наличии доброй воли с обеих сторон.