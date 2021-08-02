Кто захватил танкер в Оманском заливе? И почему он плывет в Иран?

Накануне 3 августа неизвестные вооруженные лица захватили в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы. По информации ВВС, судно принадлежит ведущей танкерной мировой компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае.

Некоторое время назад, экипажу последовал приказ следовать в иранские территориальные воды. Об этом сообщает ВВС ссылкой на компанию Lloyd’s List.

В данное время танкер направляется в сторону Ормузского пролива.

Напомним, что в 2019 году иранскими военнослужащими был захвачен нефтяной танкер Riah, также принадлежавший Prime Tankers.