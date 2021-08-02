Шойгу возвращается в большую политику
Министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом России Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре нынешнего года выборах в Госдуму.
"Единая Россия" на съезде, прошедшем в июне, утвердила свои предвыборные списки. Общефедеральную часть списка ЕР по предложению Путина возглавил С.Шойгу.
На вопрос почему Шойгу согласился возглавить список, глава военного ведомства ответил, что согласия не требовалось.
"Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде "Единой России" и сказал", - пояснил Шойгу.
"Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое", - добавил Шойгу. "Наша страна – это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции", - сказал министр обороны.