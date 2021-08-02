Шойгу возвращается в большую политику

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде» назвал высочайшим доверием сделанное ему президентом России Владимиром Путиным предложение возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на предстоящих в сентябре нынешнего года выборах в Госдуму.

"Единая Россия" на съезде, прошедшем в июне, утвердила свои предвыборные списки. Общефедеральную часть списка ЕР по предложению Путина возглавил С.Шойгу.