ВОЗ бьет тревогу: более 4 млн человек в мире заразились COVID за неделю

Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 64 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 3% превысило показатели предшествующей недели, а смертность сократилась на 8%.

"Число новых случаев заражения растет в течение более месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 млн", - цитирует ТАСС еженедельный эпидемический бюллетень ВОЗ.

С 26 июля по 1 августа в мире были выявлены 4 033 836 заразившихся, зафиксировано 64 216 случаев смерти.

Заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Смертность значительно увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 48%) и Восточном Средиземноморье (на 31%). О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (543 420). Далее следуют Индия (283 923), Индонезия (273 891), Бразилия (247 830) и Иран (206 722).