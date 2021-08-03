Два землетрясения в Турции

У берегов Турции произошло еще два землетрясения. Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в Эгейском море у берегов района Датча провинции Мугла. Эпицентр землетрясения располагался в 51,98 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 12,70 километра.

В том же районе произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 4,4. Эпицентр землетрясения располагался в 43,72 километра от района Датча, очаг залегал на глубине 7,15 километра.