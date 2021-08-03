США вернули Ираку украденные уникальные артефакты

Американские Музей Библии и Корнеллский университет вернули Ираку 17 тыс. артефактов, связанных с историей страны. Об этом сообщает The New York Times.

Коллекция, состоящая в основном из глиняных табличек и печатей, вернулась в Ирак на прошлой неделе на самолете премьер-министра страны после его официального визита в США.

Музей приобрел артефакты у продавца, который не предоставил документы об их происхождении. Университет получил таблички в дар от частного коллекционера. Изучив предметы ученые предположили, что они были похищены на юге Ирака на развалинах ранее неизвестного сумарийского города Гарсана.

Десятки тысяч старинных предметов исчезли из Ирака после вторжения США в 2003 году. Еще больше артефактов было вывезено или уничтожено ИГ, которое с 2014 по 2017 год занимало треть Ирака.