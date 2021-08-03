Полицейские не пустили на свадьбы более двух тысяч гостей

Накануне сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и на территории Азербайджана.

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 71 человек оштрафован в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, материалы в отношении одного лица направлены в суд.

2 119 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.