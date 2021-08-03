«Пираты XXI века» ушли с захваченного в Оманском заливе судна
Захватчики покинули подвергшееся нападению в Оманском заливе судно, оно находится в безопасности, сообщила британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), передает РИА Новости.
Во вторник организация сообщила об инциденте с неназванным судном в Оманском заливе к востоку от Фуджейры (ОАЭ). В уведомлении на сайте UKMTO говорилось, что речь идет о возможном захвате судна.
«Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен», - говорится в сообщении. При этом название судна не уточняется.