CNN: заявления Раиси обещают Вашингтону много проблем

Согласно сообщению телеканала, Раиси является сторонником жесткой линии: он провозгласил, что Тегеран будет очень динамичен и активен в своей внешней политике и не будет полагаться на переговоры с иностранными державами.

По словам находящегося в Тегеране корреспондента CNN, Иран ждут большие перемены как во внутренней, так и во внешней политике. Для администрации Байдена ситуация может значительно усложниться — не только в отношениях с Ираном, но и со всем Ближним Востоком.

Телеканал отмечает, что в Тегеране уже заявили о намерении остаться в косвенных переговорах и пытаться возродить иранскую ядерную сделку, однако в отношении внешней политики Раиси заявил, что Иран будет очень динамичен и активен, и это предвещает множество проблем для администрации Байдена.