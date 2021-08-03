Госагентство: BOS Shelf в ряду самых активных участников «Марафона занятости»

«Марафон занятости», направленный на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, продолжается. Согласно данным Государственного агентства занятости, компания BOS Shelf, анонсировавшая в рамках марафона 21 новую вакансию, является одним из самых активных работодателей в этой сфере.

«В BOS Shelf всегда с большим почтением относятся ко всем, кто боролся за территориальную целостность нашей страны. Мы считаем своим долгом регулярное оказание поддержки ветеранам Первой и Второй Карабахских войн и гордимся их присутствием в рядах наших сотрудников», - говорится в сообщении BOS Shelf.

По состоянию на осень 2020 года, в коллективе BOS Shelf числилось уже более 200 ветеранов Первой Карабахской войны. Во Второй Карабахской войне, завершившейся великой исторической победой Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, приняли участие 58 сотрудников компании.