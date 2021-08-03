Виктория Панфилова, спецкор 10:47

Вслед за первым президентом Киргизии Аскаром Акаевым в Бишкеке ожидают сменившего его Курманбека Бакиева. Об этом haqqin.az стало известно от информированного источника в верхах киргизской власти. Все началось с того, что президент Садыр Жапаров оставил пост в социальных сетях: «Я должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа!». Говорят, что именно после этого состоялись его контакты с первым президентом Аскаром Акаевым на предмет его возвращения в Бишкек. Теперь на очереди второй президент - Курманбек Бакиев. Пришедший после государственного переворота 24 марта 2005 года Курманбек Бакиев пробыл у власти пять лет и тоже был свергнут в апреле 2010 года.

По словам собеседника, приезд второго президента Киргизии, как и первого, связан с золотоносным месторождением «Кумтор». Как сказал haqqin.az киргизский эксперт Асилбек Эгембердыев, власти Киргизии хотя собрать всех президентов на открытый разговор и расставить точки над «i» в этой хозяйственно запутанной истории рудника. Нынешний лидер Садыр Жапаров гарантировал не преследовать беглых президентов. Напомним, Аскар Акаев находился все это время в Москве, а Курманбек Бакиев - в Белоруссии. Их безопасный приезд на родину – главное условие договоренностей с властями. Приезд Аскара Акаева в Киргизию в целом был воспринят обществом благосклонно. Однако стоит отметить, что есть и не жалующие его слои. Надеются, что власть призовет Акаева к ответу за определенные хозяйственные «проколы» в период его президентства. Отношение к Бакиеву примерно такое же, но с той разницей, что притянуть его к ответу нужно не только за хозяйственные просчеты и злоупотребления чиновников того времени, но и за массовое кровопролитие, сопровождавшее его бегство из власти. Если Аскар Акаев ушел бескровно, то Курманбек Бакиев покинул страну после устроенного на площади расстрела митингующих. Покинуть страну Бакиеву помог глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он прислал ему вертолет, которым он вылетел в Тараз, а затем его переправили в Минск. В ходе революционных столкновений погибли 84 человека и более 1500 были ранены. Сегодня эксперты говорят о том, что отстранение Аскара Акаева от власти осталось малопонятным событием, поскольку все последующие главы киргизского государства вместо демонтажа созданной им системы, наоборот, развивали и совершенствовали ее, что не позволяло прогрессировать Киргизии. При всей нестабильности ситуации в Киргизии постоянным оставался конфликт вокруг золотоносного месторождения «Кумтор», которым неоднократно занимались международные судебные инстанции. Как уже отмечалось, именно желание прояснить раз и навсегда с «Кумтором» и подвигло официальный Бишкек пригласить на разговор бывших лидеров страны. Хотя и против Акаева, и против Бакиева, и против находящегося в заключении Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела с упоминанием «Кумтора». Согласно доступной информации, доказателен пока один фрагмент произошедшего в 2009 году при президенте Бакиеве. Тогда власти объявили об увеличении доли государства до 33%. Но условия, благодаря которым это произошло, стали известны позднее. В результате тайных переговоров площадь «Кумтора» была увеличена почти до 16,5 тысяч га, также зафиксировано решение все будущие споры рассматривать в международном арбитражном суде.