Операторство в Южно-Кавказском газопроводе перешло от BP к SOCAR

Завершен процесс передачи операторства Южно-Кавказским газопроводом (ЮКГ) от BP Exploration (Shah Deniz) Limited компании SOCAR Midstream Operations Limited. Агентство Turan со ссылкой на SOCAR сообщает, что этот трубопровод является одним из сегментов Южного газового коридора.

Передача технического операторства предусматривалась в обновленном варианте соглашения между владельцами ЮГК, подписанного в декабре 2013 года. Соглашение предоставляет SOCAR право взять на себя техническое операторство газопроводом через год после завершения проекта расширения ЮКГ.

Строительные работы по расширению трубопровода были завершены в марте 2019 года. В марте 2020 года SOCAR Midstream Operations Limited официально стала техническим оператором ЮКТ в согласованный переходный период. Расширение Южно-Кавказского газопровода связано с полномасштабной разработкой месторождения "Шахдениз" и открытием Южного газового коридора.