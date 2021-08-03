В Саатлинскую районную прокуратуру поступило обращение об установлении необоснованной инвалидности в центральной районной больнице.

Как сообщили в прокуратуре района, в ходе расследования было установлено, что заместитель директора - главный врач Саатлинской ЦРБ Адем Алиев совместно с другими должностными лицами больницы подделал медицинские документы на имя родственника, обратившегося к нему в связи с получением пособия из-за нарушения мозгового кровообращения.

В сообщении проекуратуры отмечается, что главврач внес заведомо ложную информацию, в то время как пациент не являлся нетрудоспособным. Саатлинское районное отделение Государственного фонда социальной защиты назначило пособие, которое в размере 2 тысяч 976 манатов мужчина получал с 1 июня по 31 декабря 2019 года.

В прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.