Финал Олимпиады между борцами греко-римского стиля в весовой категории до 97 кг Мусой Евлоевым (Россия) и Артуром Алексаняном (Армения) обернулся скандалом.

Олимпийский чемпион Рио-2016 Алексанян проиграл со счетом 1:5, затем не стал надевать серебряную медаль, а потом, проходя по микст-зоне мимо журналистов российского телеканала «Матч ТВ», произнес: «Надо быть из России, чтобы выиграть». Так он ответил на просьбу об интервью.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», события в схватке развивались так. Рефери поставил Алексаняна в партер из-за его пассивности. Евлоев начал его растаскивать, сумел поднять, но не полностью оторвал от земли - армянин коснулся руками пола. Однако тренерский штаб сборной России затребовал челлендж - просмотр судейской бригадой видеоповтора. Посмотрев повтор, судьи отдали Евлоеву два балла, а Алексаняна наказали предупреждением за нарушение правил.

По всей видимости, судьи увидели, как армянский борец правой рукой слегка зацепил ногу россиянина (зацепы запрещены). Сразу после этого захват сорвался.