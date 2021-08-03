Армянский борец огрызнулся на Россию и получил жесткий ответ Еще один скандал на Олимпиаде
Финал Олимпиады между борцами греко-римского стиля в весовой категории до 97 кг Мусой Евлоевым (Россия) и Артуром Алексаняном (Армения) обернулся скандалом.
Олимпийский чемпион Рио-2016 Алексанян проиграл со счетом 1:5, затем не стал надевать серебряную медаль, а потом, проходя по микст-зоне мимо журналистов российского телеканала «Матч ТВ», произнес: «Надо быть из России, чтобы выиграть». Так он ответил на просьбу об интервью.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», события в схватке развивались так. Рефери поставил Алексаняна в партер из-за его пассивности. Евлоев начал его растаскивать, сумел поднять, но не полностью оторвал от земли - армянин коснулся руками пола. Однако тренерский штаб сборной России затребовал челлендж - просмотр судейской бригадой видеоповтора. Посмотрев повтор, судьи отдали Евлоеву два балла, а Алексаняна наказали предупреждением за нарушение правил.
По всей видимости, судьи увидели, как армянский борец правой рукой слегка зацепил ногу россиянина (зацепы запрещены). Сразу после этого захват сорвался.
Потом снова был партер, и Евлоев использовал шанс увеличить отрыв в счете - оторвал Алексаняна от земли и совершил бросок. На перерыв соперники ушли при счете 5:0 в пользу российского борца. Во втором периоде армянин отыграл балл, но не более того.
В целом Евлоев смотрелся сильнее. У Алексаняна было время, чтобы сократить разрыв в счете не на один балл, а на гораздо больше. Он этим никак не воспользовался.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили так прокомментировал для ТАСС слова Алексаняна: «Такие вещи - удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?».