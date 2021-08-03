11:21

Для детей героев, погибших в Отечественной войне, было проведено мероприятие из цикла «Мой отец – герой», организованное Fire Land Production при поддержке Минобороны и Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Цель мероприятия - почтить память шехидов, отдавших свои жизни за земли Азербайджана, дать их детям почувствовать, что они всегда будут окружены всенародной заботой, организовать им содержательный отдых и подключить к занятиям йогой.

Мероприятие стартовало в Учебно-тренировочном центре Минобороны Азербайджана. Дети, одетые в футболки с фотографиями их отцов и других шехидов, в экскурсионных автобусах совершили прогулку по городу, исполняя песню "Yaşa-yaşa, Azərbaycan". Официальная часть мероприятия состоялась на территории Dreamland Golf Club. Ведущая Лейла Гулиева, поприветствовав детей и жен шехидов, а также других гостей мероприятия, призвала всех почтить память погибших героев нашей победоносной армии минутой молчания.

Выступивший в качестве гостя начальник Бакинского городского управления молодежи и спорта Айдын Эюбов отметил, что данное мероприятие уже обрело популярность в народе. Он добавил, что благодаря верной политике, проводимой президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, а также нашим храбрым сынам сегодня мы переживаем радость победы. Обратившись к детям шехидов, он заявил: «Благодаря вашим отцам Азербайджан написал новую историю». А.Эюбов выразил благодарность организаторам этого мероприятия, в частности руководству Fire Land Prodoction. Далее выступил официальный представитель Минобороны Рагиф Аббасов, отметивший народное сплочение в едином железном кулаке как свидетельство солидарности общества. Р.Аббасов заявил о постоянной готовности поддержать все дальнейшие проекты.