Дети героев: «Мы с тобой, Турция!» фото; видео
Для детей героев, погибших в Отечественной войне, было проведено мероприятие из цикла «Мой отец – герой», организованное Fire Land Production при поддержке Минобороны и Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Цель мероприятия - почтить память шехидов, отдавших свои жизни за земли Азербайджана, дать их детям почувствовать, что они всегда будут окружены всенародной заботой, организовать им содержательный отдых и подключить к занятиям йогой.
Мероприятие стартовало в Учебно-тренировочном центре Минобороны Азербайджана. Дети, одетые в футболки с фотографиями их отцов и других шехидов, в экскурсионных автобусах совершили прогулку по городу, исполняя песню "Yaşa-yaşa, Azərbaycan".
Официальная часть мероприятия состоялась на территории Dreamland Golf Club. Ведущая Лейла Гулиева, поприветствовав детей и жен шехидов, а также других гостей мероприятия, призвала всех почтить память погибших героев нашей победоносной армии минутой молчания.
Выступивший в качестве гостя начальник Бакинского городского управления молодежи и спорта Айдын Эюбов отметил, что данное мероприятие уже обрело популярность в народе. Он добавил, что благодаря верной политике, проводимой президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, а также нашим храбрым сынам сегодня мы переживаем радость победы. Обратившись к детям шехидов, он заявил: «Благодаря вашим отцам Азербайджан написал новую историю».
А.Эюбов выразил благодарность организаторам этого мероприятия, в частности руководству Fire Land Prodoction.
Далее выступил официальный представитель Минобороны Рагиф Аббасов, отметивший народное сплочение в едином железном кулаке как свидетельство солидарности общества. Р.Аббасов заявил о постоянной готовности поддержать все дальнейшие проекты.
Затем ведущая пригласила на сцену мать шехида Джебраила Довлетзаде – Малейку ханум и почетную гостью мероприятия, народную артистку Ройю Айхан. Певица поблагодарила Малейку ханум за сына-героя, обратившись к ней со словами: «Хотим быть такими же матерями, как вы». Она также выразила благодарность руководителю Fire Land Production Джалалу Гурбанову за приглашение на мероприятие.
Малейка ханум заявила, что все шехиды – ее дети, и пожелала терпения матерям, потерявшим в войне своих сыновей. А потом тренер по йоге Наргиз Рзаева провела с малышами показательное занятие, что вызвало у них неподдельный интерес.
Певица Ройя, участвовавшая в мероприятии вместе со своим сыном Гусейном, исполнила с детьми "Zəfər himni" и песню "Göyərçin".
Участники мероприятия не забыли и о стихийном бедствии, постигшем братскую Турцию. С флагами Турции они скандировали лозунг «В этом единстве вы сильны и любимы, Азербайджан-Турция!».
В завершение мероприятия детям героев были преподнесены нагрудные значки Xarı Bülbül.