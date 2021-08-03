Беспилотники помогают тушить пожары в Турции

Турция успешно использует беспилотники в тушении пожаров. Anadolu пишет, что беспилотники с помощью термальных камер передают в соответствующие центры видеоизображение в режиме реального времени, что позволяет оперативно выявлять очаги возгорания, оценивать уровень угрозы и передавать пожарным службам координаты местности.

Отмечается, что с начала лесных пожаров в Турции 30 июля беспилотники точно передавали координаты районов, где возобновились пожары после полного тушения, границы продолжающихся пожаров и направление их распространения.