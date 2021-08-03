Полиция Киева задержала мужчину с гранатой, захватившего Кабинет министров Украины. Об этом сообщает ряд СМИ.

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В Киеве мужчина с гранатой угрожает подорвать Кабинет министров. Как сообщает УНИАН, видео инцидента опубликовал на своей странице представитель организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

"Только что... Человек с гранатой зашел в Кабмин - выдернул чеку и кричит о захвате здания..." - написал он.

Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".