Угрожавшего подорвать Кабмин Украины мужчину задержали фото; обновлено 12:34
Полиция Киева задержала мужчину с гранатой, захватившего Кабинет министров Украины. Об этом сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что полиция уговорила мужчину сдаться.
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В Киеве мужчина с гранатой угрожает подорвать Кабинет министров. Как сообщает УНИАН, видео инцидента опубликовал на своей странице представитель организации "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.
"Только что... Человек с гранатой зашел в Кабмин - выдернул чеку и кричит о захвате здания..." - написал он.
Мужчина заявил, что "сядет на десять лет и живым отсюда не уйдет".