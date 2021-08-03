WhatsApp ввел исчезающие фото- и видеосообщения

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото- и видеосообщения. Их можно просмотреть только один раз, после чего они будут удалены.

Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», и более оно будет недоступно. Такие файлы не будут сохраняться в фото и галерее, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут, передает Коммерсант.

В WhatsApp утверждают, что новая функция поможет пользователям лучше контролировать безопасность своего чата, например, если нужно отправить фотографию с паролем или другой конфиденциальной информацией.