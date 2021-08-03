Система здравоохранения Грузии перед угрозой коллапса из-за COVID

В системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19, предупредил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Об этом в среду сообщает Sputnik Грузия.

Согласно информации, в Грузии количество активных случаев превысило 33 тысячи. По мнению Церцвадзе, это большая нагрузка для системы здравоохранения, которая может просто не выдержать. Справиться со сложившейся ситуацией можно только с помощью тщательного соблюдения всех правил и рекомендации, уверен специалист.

Церцвадзе отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности. За последние сутки скончались 34 пациента.

«Положение стало еще более серьезным. Зафиксировано около пяти тысяч новых случаев. Это приближается к тому рекордному показателю, который у нас был в ноябре-декабре», — добавил врач.