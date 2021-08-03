С начала года PASHA Bank и PASHA Life в сотрудничестве с медиа компанией BeləBeləİşlər поддерживают выпуск видеороликов, посвященных религиозному и культурному наследию Азербайджана, истории Карабах а, а также шехидам Карабах ской Войны. Кроме того, в мае PASHA Life и PASHA Holding создали и запустили уникальный единый фотобанк , посвященный Карабах у и шехидам страны. Через эту платформу каждый пользователь может ознакомиться и делиться любой информацией по теме, а также обновлять и дополнять существующую информацию.

С этой целью Kapital Bank и благотворительный фонд Red Hearts запустили в ряде регионов страны проект Vətən Bağı, чтобы увековечить память о наших героических сыновьях, погибших во время первой и второй Карабах ских войн. В рамках проекта в каждом районе были посажены деревья в соответствии с количеством героев в этом районе, отдавших свои жизни за Родину. Отметим, что к данной инициативе присоединился и PASHA Holding.

PASHA Holding и его дочерние компании, которые неизменно отличаются своей политикой и деятельностью в области корпоративной социальной ответственности, продолжают активно реализовывать проекты в этом направлении. С начала года одним из основных направлений деятельности Группы компаний были поддержка реабилитационной деятельности на освобожденных территориях, а также поддержка жертв Карабах ской войны.

В связи с Международным днем защиты детей PASHA Holding и его дочерние компании реализовали социальные проекты преследуя аналогичную цель. Так, по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей PASHA Holding, PASHA Life и PASHA Insurance посетили семьи шехидов и ветеранов войны с целью осчастливить более 100 детей из этих семей. Кроме того, PASHA Insurance уже второй год подряд запускает социальный проект «Безопасное будущее» в связи с Международным днем защиты детей. Основная цель проекта - проведение соответствующих тренингов по безопасности для детей из детских домов, приютов и малообеспеченных семей, расположенных в нашей столице и регионах. В свою очередь, Kapital Bank и Благотворительный фонд Red Hearts реализовали проект под названием "Все возможно!" для людей с синдромом Дауна накануне 1 июня - Международного дня защиты детей. Основная цель проекта - поддержать активное участие этих людей в жизни общества как в моральном, так и в материальном плане.

Одна из сфер социальной ответственности, которой наши компании уделяют особое внимание, - это сфера образования. Во втором квартале 2021 года PASHA Life подписала меморандум о сотрудничестве с ADA University, а PASHA Bank - с Бакинским государственным университетом. Компании планируют реализовать совместные проекты с этими университетами, чтобы способствовать развитию образования, а также внести вклад в карьерный рост подрастающего поколения в стране. Следует отметить, что в предыдущей четверти PASHA Holding организовал виртуальную карьерную выставку для студентов 4 курса и выпускников АГЭУ и Университета АДА. На церемонии открытия выставки представители PASHA Holding, PASHA Bank, Kapital Bank, PASHA Insurance и PASHA Life Insurance вкратце представили студентам свои компании. После этого студенты, которые к тому времени были уже достаточно близко ознакомлены с компаниями, прошли собеседование в областях аудита, финансов, информационных технологий, человеческих ресурсов, маркетинга и других областях бизнеса, что дало им возможность пройти стажировку, а затем и устроиться на штатную должность в одной их этих компаний.

Помимо вышеперечисленных направлений, группа компаний реализовала различные проекты социальной ответственности и в других сферах. Так, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды сотрудники головного офиса Kapital Bank, а также его филиалов, расположенных на западе страны, провели в Хошбулаге экологическую акцию под лозунгом «Природа – наш дом. Давайте держать наш дом в чистоте!» («Təbiət evimizdir. Evimizi təmiz saxlayaq!»). В рамках акции на территории села была проведена уборка мусора и размещено около 50 контейнеров и урн различных размеров для бытовых отходов. PASHA Bank, в свою очередь, реализовал проект «Начни с PASHA Bank», направленный на поддержку профессионального развития знаний и навыков людей с ограниченными возможностями, а также их интеграции в общество и трудоустройства. Проект поддерживается Министерством труда и социальной защиты и Университетом ADA. Кроме того, сотрудники PASHA Bank и PASHA Life встретились с пожилыми людьми в Сумгаите накануне Рамадана и приняли участие во вручении им праздничных подарков. В рамках данной инициативы, реализованной совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, в общей сложности 50 семьям были доставлены праздничные подарки.

Следует отметить, что наши дочерние компании за рубежом также осознают свою социальную ответственность и осуществляют ряд проектов в этом направлении. Так, PASHA Bank Georgia финансирует организацию вебинаров по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Грузией в Университете ADA. Цель проекта - рассмотреть стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном в период после Карабахской войны, а также подчеркнуть важность стратегической деятельности между Тбилиси и Баку для региональной стабильности и развития.

PASHA Bank Turkey, в свою очередь, в сотрудничестве с Турецким фондом волонтеров в сфере образования (TEGV) участвовал в проекте «Не тратьте деньги, жертвуйте». В рамках этого проекта, который реализуется с 2017 года с разрешения Министерства окружающей среды, электронные отходы, собранные у частных и корпоративных доноров, перерабатываются, а вырученные средства передаются TEGV. Следует отметить, что за 4 года в рамках проекта «Не трать, жертвуй» было переработано более 250 тонн электронных отходов, в результате чего более 3000 детей получили общеобразовательную поддержку.