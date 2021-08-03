Из Киргизии продолжают поступать сенсационные новости - в страну, вслед за Акаевым, возвращается экс-президент Курманбек Бакиев. Ранее haqqin.az со ссылкой на правительственные источники в этой стране сообщил, что Бакиев намерен вернуться на родину к концу этой недели.

Следом пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии выступила со специальным заявлением, что в случае возвращения Бакиева экс-президент будет незамедлительно взят под стражу.

«Относительно Курманбека Бакиева сообщаем, что в случае его прибытия либо доставления в Кыргызстан со стороны правоохранительных органов он будет незамедлительно взят под стражу на основании вступившего в законную силу приговора суда от 29 июля 2016 года, которым ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010-го и другим эпизодам преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад в страну вернулся другой экс-президент Аскар Акаев, который тоже находился в розыске. Сначала спецслужбы Киргизии заявили об экстрадиции и задержании экс-президента в Бишкеке. Спустя несколько часов Акаев сам выступил перед журналистами и заявил, что прибыл в страну вместе с сыном, добровольно, чтобы помочь следствию по делу о коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор».

Следующий возможный сценарий – возвращение Бакиева и его заявление о встрече с президентом Жапаровым.

Очевидно одно - Садыр Жапаров возвращает в Киргизию беглых президентов, чтобы использовать их в своей войне против канадской международной компании Centerra Gold Inc, которая управляет самым крупным активом в стране – золоторудным месторождением «Кумтор». Жапаров, как известно, является активным сторонником национализации месторождения.

Если Акаев и Бакиев дадут показания в деле о коррупции на месторождении, то у Жапарова появятся веские аргументы, чтобы выдавить канадцев из страны. Взамен экс-президенты получат индульгенцию и право на жизнь в своей стране.