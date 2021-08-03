Израиль ужесточает карантинные ограничения

В Израиле планируют возвращение к некоторым карантинным ограничениям. Не исключается возможность введения полного локдауна осенью. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В сообщении отмечается, что начиная с 20 августа полная система зеленых пропусков снова заработает. Начиная с воскресенья маски будут обязательными для всех встреч на свежем воздухе.

Государственные учреждения будут работать только с 50%-ной рабочей силой, а частный сектор будут поощрять работать так же.