Лесной пожар в Ленкорани потушили
Лесной пожар, вспыхнувший в горной местности Ленкоранского района, потушен, говорится в заявлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Согласно сообщению, лесной пожар был зафиксирован 3 августа. Огонь был потушен личным составом подразделений Государственной службы пожарной охраны МЧС (из-за горной местности со сложным рельефом использовался в основном ручной труд), вертолетом авиационного отряда, а также сотрудниками центра лесного хозяйства МЧС и местными жителями.