Турция продолжает бороться с пожарами

В Турции в период с 28 июля по 4 августа локализованы 160 из 174 очагов лесных пожаров. Об этом сообщает Anadoluв со ссылкой на Управлении лесного хозяйства Турции.

По данным управления, за последние 8 дней пожары зафиксированы в лесных массивах 39 провинций Турции.

По состоянию на утро 4 августа, продолжаются 7 лесных пожаров в пяти турецких провинциях.

В тушении участвуют 5 250 человек; задействованы 16 самолетов, 9 БПЛА, 45 вертолетов, до тысячи единиц техники.