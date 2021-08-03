Как сообщает прокуратура Хазарского района, предварительное расследование установило, что муж убитой Физули Гараев (1979 г.р.) узнал о том, что после ссоры его жена сбежала и спряталась у соседа Рояла Гусейнова.

Мужчина сначала ударил ножом Рояла Гусейнова и работавшего с ним Рамиля Баширова, после чего зашел домой и нанес многочисленные ножевые ранения своей жене Севиндж Магеррамовой.

По факту происшествия в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Физули Гараев задержан в качестве подозреваемого.

Севиндж Магеррамова и ранее систематически подвергалась физическому насилию со стороны мужа. В марте этого года социальные сети облетели фотографии жестоко избитой Севиндж. На защиту женщины тогда встали многие гражданские активисты и феминистки, была подана жалоба в полицию. Но вскоре женщина помирилась с мужем и вернулась к нему. Как показало дальнейшее развитие событий, это было роковой ошибкой.

Адвокат Зибейда Садыгова, защищавшая интересы Севиндж Магеррамовой в суде, рассказала haqqin.az, что эта женщина годами подвергалась побоям со стороны мужа. Она обращалась в полицию и суд, но из-за манипуляций мужа каждый раз возвращалась к нему.

«Он отобрал у нее детей и отправил к родственникам в Сабирабад. Мы обращались по этому поводу во все инстанции. В Гарадагском районном суде подали иск о возвращении детей матери. Мы просили Севиндж набраться терпения, чтобы вернуть ей детей через суд. Пока длилось расследование, она не могла видеть своих детей», - сказала адвокат.

По ее словам, муж постоянно манипулировал женщиной: «Севиндж говорила, что не может жить без детей, что они постоянно плачут и она вынуждена вернуться к мужу. Мужчина шантажировал жену, заявляя, что она больше не увидит детей».

По словам Зибейды Садыговой, конфликты в этой семье происходили на почве бытовых мелочей и никак не были связаны с ревностью.

«Он избивал ее по каждому поводу, запирал в квартире. В последний раз от побоев она сбежала сначала к соседям, а оттуда в полицию. Тогда ей удалось спастись. По факту побоев однажды уже было возбуждено уголовное дело по статье 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), которое потом было переквалифицировано в 133.1 (причинение физических или психических страданий) УК Азербайджана. Пока длилось следствие, женщина страдала из-за разлуки с детьми и вынуждена была вернуться к мужу. Она даже отказалась от услуг адвоката», - рассказала адвокат.