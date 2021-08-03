Зверски избитая Севиндж из-за детей вернулась к мужу, а он ее зарезал трагедия в посёлке Зиря
Накануне утром появилась информация об убийстве Севиндж Магеррамовой (1997 г.р.). Женщина была убита на территории поселка Зиря Хазарского района.
Как сообщает прокуратура Хазарского района, предварительное расследование установило, что муж убитой Физули Гараев (1979 г.р.) узнал о том, что после ссоры его жена сбежала и спряталась у соседа Рояла Гусейнова.
Мужчина сначала ударил ножом Рояла Гусейнова и работавшего с ним Рамиля Баширова, после чего зашел домой и нанес многочисленные ножевые ранения своей жене Севиндж Магеррамовой.
По факту происшествия в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Физули Гараев задержан в качестве подозреваемого.
Севиндж Магеррамова и ранее систематически подвергалась физическому насилию со стороны мужа. В марте этого года социальные сети облетели фотографии жестоко избитой Севиндж. На защиту женщины тогда встали многие гражданские активисты и феминистки, была подана жалоба в полицию. Но вскоре женщина помирилась с мужем и вернулась к нему. Как показало дальнейшее развитие событий, это было роковой ошибкой.
Адвокат Зибейда Садыгова, защищавшая интересы Севиндж Магеррамовой в суде, рассказала haqqin.az, что эта женщина годами подвергалась побоям со стороны мужа. Она обращалась в полицию и суд, но из-за манипуляций мужа каждый раз возвращалась к нему.
«Он отобрал у нее детей и отправил к родственникам в Сабирабад. Мы обращались по этому поводу во все инстанции. В Гарадагском районном суде подали иск о возвращении детей матери. Мы просили Севиндж набраться терпения, чтобы вернуть ей детей через суд. Пока длилось расследование, она не могла видеть своих детей», - сказала адвокат.
По ее словам, муж постоянно манипулировал женщиной: «Севиндж говорила, что не может жить без детей, что они постоянно плачут и она вынуждена вернуться к мужу. Мужчина шантажировал жену, заявляя, что она больше не увидит детей».
По словам Зибейды Садыговой, конфликты в этой семье происходили на почве бытовых мелочей и никак не были связаны с ревностью.
«Он избивал ее по каждому поводу, запирал в квартире. В последний раз от побоев она сбежала сначала к соседям, а оттуда в полицию. Тогда ей удалось спастись. По факту побоев однажды уже было возбуждено уголовное дело по статье 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), которое потом было переквалифицировано в 133.1 (причинение физических или психических страданий) УК Азербайджана. Пока длилось следствие, женщина страдала из-за разлуки с детьми и вынуждена была вернуться к мужу. Она даже отказалась от услуг адвоката», - рассказала адвокат.