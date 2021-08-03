Будет жарко: синоптики предупреждают метеозависимых людей

В четверг, 5 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 24-27, днем 36-39, местами до 40 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 50-55%, днем 25-30%.

На пляжах Апшерона будет дуть северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 21-26, днем 35-39, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью 13-18 , днем 24-29 градусов тепла.

5 августа преобладание слабого ветра и застойная погода в отдельные часы дня на фоне жаркой погоды на Апшероне неблагоприятны для метеочувствительных людей.