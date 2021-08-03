В Тбилиси памятник Махатме Ганди оставили без очков

В Тбилиси неизвестные повредили памятник индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди, установленный в грузинской столице в июле этого года. Об этом рассказал мэр Каха Каладзе.

"На этот раз я должен поделиться с вами с проблемой, которая прямо связана с осуществленными в столице проектами и довольно сильно вредит городу, его инфраструктуре. Я имею в виду факты вандализма. То, что мы делаем – скверы, парки или другие инфраструктурные проекты – все это делается для людей, живущих в этом городе, для наших детей, будущих поколений. Действительно обидно, когда мы сталкиваемся с такими фактами и довольно часто", – заявил Каладзе, которого цитирует Sputnik Армения.

По словам Каладзе, памятник Ганди был открыт в сквере района Варкетили 10 июля, однако сегодня он уже поврежден. В частности, с памятника Ганди сняли очки.

Напомним, в апреле этого года в Ереване группа лиц подожгла памятник Махатме Ганди, а потом забросала его яйцами. СМИ писали, что, возможно, на эту акцию неизвестных подтолкнула запись индийского посольства на своей странице в Twitter, где сначала говорилось, что 24 апреля отмечается 106-я годовщина «геноцида армян», затем слово «геноцид» заменили на «день поминовения павших».