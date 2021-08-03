Дело убийцы азербайджанских пограничников направили в суд

Уголовное дело в отношении одного из граждан Ирана, причастных к гибели двух азербайджанских пограничников, направлено в суд, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 15 мая этого года граждане Ирана Барги Хасангули Новруз оглу, Агаи Аллахбахш Багиш оглу и другие, войдя в преступный сговор и приобретя у Гасанзаде Хушенга Джури оглу наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах, а также два автомата АК-74, магазины к ним, большое количество патронов калибра 7,62 и 5,45, один прибор ночного видения, попытались проникнуть из Ирана на территорию Ярдымлинского района Азербайджана. При их обнаружении злоумышленники не подчинились законным требованиям сотрудников Госпогранслужбы Азербайджана, открыли по ним огонь, в результате погибли двое военнослужащих ГПС.

Один из упомянутых граждан Ирана - Барги Хасангули был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7 (умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 206.3.2, 228.2.1, 234.4.1, 234.4.3 (незаконные приобретение и контрабанда группой лиц по предварительному сговору огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, наркотических средств и психотропных веществ в крупных размерах и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другие граждане Ирана, причастные к преступлению, объявлены в розыск.

Предварительное расследование по уголовному делу завершено и направлено для дальнейшего рассмотрения в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.