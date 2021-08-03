Израиль атаковали ракетами из Ливана

Три ракеты были выпущены в среду из Ливана по Израилю, в ответ израильская артиллерия открыла огонь по ливанской территории, сообщила армейская пресс-служба.

"Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. Две из них упали на территории Израиля, одна не перелетела границу. В ответ артиллерийские подразделения израильской армии обстреляли территорию Ливана", - говорится в заявлении израильских военных, которое цитирует ТАСС.

По информации государственного радио Kan, в результате ракетного обстрела с израильской стороны жертв нет. Радиостанция сообщает, что в настоящий момент премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц проводят консультации в Кнессете по вопросам безопасности.