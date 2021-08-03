Странная коалиция вокруг Армении – США, Франция… и Иран

Как ни странно, но Иран снова не может определиться с братьями. Шайтан попутал братскую страну. Раньше пороки иранской дипломатии можно было списать на словоохотливого Зарифа, а язык у него был без костей, мог не только до Вашингтона довести, но и обозначить красные хорасановские линии у границы Армении. Но уже сегодня во власть вернулись милые всевидящему оку теократии консерваторы. И все равно вслед за послом США и Франции и посол Ирана с военным биноклем устремился в Западный Зангезур. А спустя сутки Пашинян поспешил на встречу с новоиспеченным Раиси.

В Азербайджане не возникает вопросов по Макрону и Вашингтону. Общественное мнение смирилось с армянским оттенком и акцентом внешней политики Запада. А вот братская шиитская страна… Похоже, и Раиси туда же…