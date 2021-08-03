Наш беспилотник в Армению не залетал

Распространенная информация о якобы пресечении попытки проникновения беспилотного летательного аппарата азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носит характер дезинформации. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В сообщении азербайджанского военного ведомства отмечается, что в этом направлении беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались. Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, такие как обстрелы азербайджанских позиций, и ввести общественность в заблуждение.

В настоящее время условия работы на указанном направлении находятся под контролем подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении.