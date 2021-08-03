Пярвиз Насибов стал серебряным призером Олимпиады в Токио

Азербайджанец Пярвиз Насибов, выступающий за сборную Украины по греко-римской борьбе, стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

Сегодня в финальной схватке в весовой категории до 67 кг он боролся с иранцем Мохаммадрезой Гераеи. Поединок завершился со счетом 9:1 в пользу иранского борца.

На пути к финалу 22-летний Насибов одолел соперников из Дании, России и Египта.

Это первый серьезный успех Пярвиза в его карьере. Ранее он не выигрывал медалей ни на взрослых чемпионатах мира, ни на взрослых чемпионатах Европы.