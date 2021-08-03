ABB поддерживает национальную паралимпийскую команду Азербайджана

Банк ABB, традиционно поддерживающий развитие спорта в Азербайджане, выступил в качестве финансового партнера национальной сборной Азербайджана на Летних Паралимпийских играх в Токио. В связи с этим между банком ABB и Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана было подписано соглашение.

Председатель правления ABB Аббас Ибрагимов отметил, что поддержка развития спорта и паралимпийского движения занимает особое место в стратегии корпоративной социальной ответственности банка: «Решение о финансовой поддержке нашей национальной паралимпийской сборной исходит из традиций социальной ответственности банка. Настойчивость наших паралимпийцев еще раз доказывает, что никакие преграды не могут помешать победе. Участие азербайджанских паралимпийцев в состязаниях на высокой арене развивает интерес к спорту в обществе и расширяет паралимпийское движение. Мы будем с нетерпением ждать новостей о победах наших спортсменов и желаем им успеха».

Азербайджанские спортсмены примут участие в Летних Паралимпийских играх в Токио с 26 августа по 4 сентября. Азербайджан представлен на этом престижном спортивном мероприятии 36 спортсменами, специализирующимися в различных видах спорта.

ABB также является финансовым партнером нашей национальной олимпийской сборной на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.