Анкара протестует: Турция – это не станция для беженцев

Анкара отвергает попытки США превратить Турцию в «станцию приема беженцев» и считает их неприемлемыми. Об этом написал в Twitter зампредседателя Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш, комментируя решение Вашингтона о расширении программы приема беженцев из Афганистана из-за насилия со стороны талибов, сообщает Anadolu.

«Империалисты, занимающиеся расчетами относительно того, куда будут отправлены афганские беженцы, должны сначала отчитаться о том, во что они превратили Афганистан в ходе десятков лет оккупации», - написал Куртулмуш.

Замглавы правящей партии Турции привлек внимание к общеизвестному факту о том, что длительная иностранная оккупация способствовала зарождению террористических организаций в Афганистане.