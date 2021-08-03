Публичная порка в соцсетях напоминает средневековые истязания во дворах караван-сараев. Порка завершалась тем, что провинившегося сажали на ишака, плотно привязывали к коротконогому и выводили к толпе. Толпе на смех! Сегодня эта же толпа переметнулась в виртуальное пространство…

Смещенный глава госконцерна Горхмаз Гусейнов не смог избежать участи Чернышевского. То есть гражданской казни. Ныне воров и жуликов подвергают гражданской казни в соцсетях. И Гусейнову не удалось избежать этой печальной участи.

Мы не раз возвращались к странному пожару на складе непригодных счетчиков госконцерна "Азерсу".

И вот в период публичной порки и громкого смеха на территории Аэрационной станции произошел странный пожар. Якобы в целях утилизации сожгли 3500 якобы непригодных счетчиков. Все сжечь не успели. Оставшуюся часть благополучно закопали. И похоронили, как радиоактивы.

Но как гласит средневековая поговорка, все тайное становится явным. На месте пожара появилась бригада сотрудников Генпрокуратуры и Минэкологии.

Следствие еще выяснит, кто и для чего устроил поджог водяных счетчиков. И были ли они действительно непригодными. Но по горячим следам следакам удалось выяснить главное, что пожар вызвал не только недовольство местного населения, но и проблемы со здоровьем этого же населения. Мало того, что сожгли счетчики. Так еще нанесли ущерб окружающей среде. Вместе со счетчиками сгорели и деревья… Не "Азерсу", а водевиль какой-то.