Ильхам Алиев выделил 7 миллионов на оставшиеся под армянскими бомбами школы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи с проведением ремонтно-строительных работ в образовательных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджана. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в пострадавших учебных заведениях города Гянджа, Агдамского, Геранбойского и Тертерского районов в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Армении против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяется семь миллионов манатов.