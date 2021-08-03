Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:36

В течение многих лет он был одним из самых авторитетных политических деятелей страны, сверхвлиятельным членом Демократической партии, очень популярным среди избирателей. Благодаря своему опыту, железной воле, способности безошибочно просчитывать свои шансы и трезвому расчету он держал в кулаке всю исполнительную власть штата так, что никто не мог сказать ему ни слова. Фамилия этого человека была своеобразным брендом, тем более что его отец занимал ту же должность 11 лет, столько же, сколько и он сам. Наконец, во время страшной пандемии коронавируса он был назван настоящим «национальным героем» за свои усилия по сдерживанию болезни в одном из самых крупных ее эпицентров. А теперь все политики первого ряда страны единогласно призывают его уйти в отставку за неподобающее поведение с женщинами.

Речь идет о 63-летнем губернаторе штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Во вторник прокуратура штата обнародовало 165-страничный доклад, и в нем она привела свидетельства 11 женщин, которые обвинили губернатора в сексуальных домогательствах. Все они работали вместе с ним и стали жертвами его «основного инстинкта». Среди них была даже военнослужащая, призванная охранять офис губернатора. Расследование, проведенное генеральным прокурором штата Летишией Джеймс, началось около пяти месяцев назад, после того как в минувшем феврале достоянием прессы стали первые обвинения в неподобающих прикосновениях и объятиях Куомо. Одна из ассистенток губернатора заявила, что в ноябре прошлого года он залез к ней под блузку и начал трогать ее грудь. Другие свидетели, а всего их было 179 человек, утверждают, что по отношению к тем дамам, которые не проявили должного понимания желаний губернатора, он был настроен весьма агрессивно и отомстил по крайней мере одной из них, сделав достоянием общественности факты ее личной жизни. Доклад вызвал невероятный резонанс, о чем свидетельствуют аршинные заголовки во всех крупных газетах страны. Уйти в отставку от Куомо потребовал президент Джо Байден. Он по своему обыкновению не стал углубляться в детали, а на вопрос, должен ли губернатор сложить свои полномочия, просто ответил: «Да». Напомним, что во время избирательной кампании самого Байдена одна из его помощниц в ту пору, когда он был сенатором, обвинила его в том, что он лез к ней под юбку и начинал проводить некие манипуляции пальцами. Тогда на защиту своего лидера дружно встала вся демократическая рать. Теперь она столь же единодушно подвергает Куомо остракизму. К Байдену присоединилась спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и подавляющее большинство членов законодательной ассамблеи Нью-Йорка. Кроме того, действия губернатора осудили его «ядерные выборщики» - темнокожие штата и жители городских окраин. Но Эндрю Куомо не намерен сдаваться. Сразу после оглашения доклада прокуратуры он попытался объясниться с нацией в ходе прямого телеобращения. «Реальные факты очень отличаются от тех, что были приведены, - заявил он. - Это не тот человек, кем я являюсь».

Словом, Куомо повел себя как пойманный при адюльтере супруг: мол, «это не то, что ты подумала», говорит он супруге. Губернатор сообщил, что под блузку он не лез, это все вранье, а поцелуи и объятия являются его фирменным стилем, признаком доброжелательности, искренности и горячей натуры, унаследованным от отца и матери. Многие из обвинений, по его словам, порождены «культурной разницей поколений» или «простым непониманием». В подтверждении слов о «форменном стиле» Куомо включил в свое обращение документальные кадры того, как он по-дружески обнимает других политиков, включая экс-президента Билла Клинтона и бывшего члена палаты представителей Чарльза Рэнджеля. Губернатору, надо полагать, хорошую службу сослужили бы фото и видеоархив генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, на которых запечатлено, как тот одаривал французским поцелуем других лидеров иностранных государств, что, безусловно, не свидетельствовало о его порочных наклонностях. Но как бы то ни было, обращение Куомо не произвело должного впечатления на нацию. После его феерических успехов – в 2020 году он получил премию Emmy за общенациональные телевизионные брифинги, посвященные борьбе с пандемией, после его уверенной поступи на пути перевыборов - четвертых по счету в качестве губернатора в 2022 году и серьезных перспектив стать кандидатом в президенты от демократов в 2024 году Куомо оказался в политической яме, из которой выбраться ему будет исключительно сложно. В случае почти неизбежной его отставки исполняющей обязанности губернатора станет вице-губернатор (в Америке эта должность называется «лейтенант-губернатор») 62-летняя Кэти Хочул, которая станет первой женщиной на этом посту.