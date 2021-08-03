Минтруда обустроило сотни членов семей шехидов и инвалидов

В рамках программы совместного финансирования Государственным агентством занятости части фонда зарплат на социальных рабочих местах 826 лицам, относящимся к социально уязвимым группам, были выданы направления на соответствующие места работы. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, значительную часть этих лиц составили члены семей шехидов, участники войны, инвалиды. Между работодателями и 264 лицами уже заключены трудовые договора, последние приступили к трудовой деятельности. В настоящее время процесс заключения трудовых договоров продолжается.

С целью участия в программе по сей день было заключено 114 договоров с работодателями, лица, получившие направления по занятости, обеспечиваются работой на предприятиях этих работодателей.

Работодатели, размещающие вакансии в подсистеме «Занятость», а также заявители о вакансиях в приоритетных экономических сферах могут обратиться в программу, зайдя по линку. Часть фонда заработных плат, выдаваемых лицам, получившим направления и обеспеченным работой на основе этой программы, финансируется Государственным агентством занятости.