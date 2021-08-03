В Китае знают, как бороться с «дельтой»

Новую вспышку коронавируса, связанную с «дельта»-штаммом, можно побороть вакцинацией и ограничением социальной мобильности, убежден профессор из китайского Шанхая Чжан Вэньхун.

«Можно сказать, что вакцинирование не предотвращает на сто процентов распространение COVID-19, однако гарантированно снижает негативные последствия от него», – цитирует ученого российского «Парламентская газета».

Несмотря на то, что вирус стал опаснее, его вспышка не привела к более трагическим последствиям, отметил китайский вирусолог. По его мнению, это связано, в частности, с достигнутым высоким уровнем вакцинации.

По мнению Вэньхуна, параллельно с вакцинацией населения для борьбы с распространением нового штамма коронавируса желательно ограничить социальную мобильность населения.