Согласно предварительным сообщениям, эпицентр землетрясения, которое произошло около 5:30 утра по местному времени в среду, находился примерно в 40 километрах (25 милях) от суши, на морской глубине у побережья Японии.

Землетрясение силой 6 баллов по шкале Рихтера произошло у берегов Японии рано утром в среду, вызвав толчки, которые почувствовали участники Олимпийских игр в Токио. Однако, по данным Японского метеорологического агентства, власти предупредили, что угрозы цунами нет.

По данным Геологической службы США, первый импульс землетрясения произошел на глубине более 6 миль в водах недалеко от города Хасаки, который расположен примерно в 75 милях к востоку от Токио. По неподтвержденным сведениям очевидцев, опасное природное явление длилось от 20 секунд до 3 минут и не причинило никакого вреда.

Интересно, что, когда началось землетрясение, австралийский журналист Марк Беретта вел прямую трансляцию с вершины временной телебашни. «Добро пожаловать обратно в Олимпийскую деревню, где мы сейчас находимся в условиях землетрясения. Землетрясения! - сказал он зрителям. - Крыша над нами движется, и вы можете заметить, что наши осветительные приборы и камера тоже двигаются». Позже журналист сказал: «Это был довольно необычный момент, я раньше не ощущал землетрясений».

Для Японии, расположенной на пике сходящихся тектонических плит, землетрясения не в новинку. Потому здесь разработаны специальные технологии сейсмической защиты, которые использованы на олимпийских объектах.

Так, на волейбольной арене Ariake встроены гигантские резиновые подушки, чтобы уменьшить ущерб от землетрясения. Другие объекты защищены тоже от угроз, связанных с подобным катаклизмом. В Олимпийской деревне есть даже дамба, предназначенная для предотвращения цунами высотой до 6,5 футов.

«Для организаторов меры по борьбе с землетрясениями являются насущной задачей, - сказал AFP Хиротада Хиросе, японский специалист по изучению рисков стихийных бедствий. - Но нельзя забывать о рисках сильного землетрясения в момент проведения Олимпийских игр».

Япония расположена в «огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности и действующих вулканов, которая окружает Юго-Восточную Азию. Как известно, в 2011 году мощное землетрясение вызвало цунами, унесшее жизни 18 тысяч 500 человек, когда произошла катастрофа на атомной электростанции Фукусима.