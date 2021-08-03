Вице-спикер Акоп Аршакян о мудром решении Ильхама Алиева

На сегодняшнем заседании парламента Армении произошла любопытная словесная перепалка между вице-спикером Национального собрания Акопом Аршакяном и лидером парламентской оппозиции, экс-министром обороны Сейраном Оганяном. Как известно, С.Оганян возглавлял оборону города Шуша во время второй карабахской войны и после успешного наступления азербайджанской армии спасся бегством из крепости.

Вице-спикер напомнил Сейрану Оганяну о мудром решении Ильхама Алиева по созданию министерства оборонной промышленности: «Когда Азербайджан в 2001 году создавал министерство, которое занимается военной промышленностью и начинает производство беспилотников, что вы делали тогда, чтобы армянская армия так же развивалась в этом направлении?».