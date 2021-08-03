Вице-спикер Акоп Аршакян о мудром решении Ильхама Алиева
На сегодняшнем заседании парламента Армении произошла любопытная словесная перепалка между вице-спикером Национального собрания Акопом Аршакяном и лидером парламентской оппозиции, экс-министром обороны Сейраном Оганяном. Как известно, С.Оганян возглавлял оборону города Шуша во время второй карабахской войны и после успешного наступления азербайджанской армии спасся бегством из крепости.
Вице-спикер напомнил Сейрану Оганяну о мудром решении Ильхама Алиева по созданию министерства оборонной промышленности: «Когда Азербайджан в 2001 году создавал министерство, которое занимается военной промышленностью и начинает производство беспилотников, что вы делали тогда, чтобы армянская армия так же развивалась в этом направлении?».
Аршакян открыто спросил экс-министра: «Где же были армянские беспилотники в дни войны?».
По словам вице-спикера парламента, Сейран Оганян должен помнить, что именно в период его нахождения на посту министра обороны азербайджанская армия вооружалась самым современным оружием.
«Господин Оганян, мне никогда не пришло бы в голову, сказать, что, может, вы умышленно ничего не делали, чтобы Азербайджан вторгся и что-то сделал. Я никогда не позволю себе этого и предлагаю вам также не позволять себе заявлять в Национальном собрании, что мы, возможно, намеренно не оборудовали какую-то позицию: сделали столько, сколько возможно было, и уверен, что вы во время вашего правления тоже делали столько, сколько возможно было», - сказал он.