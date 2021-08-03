Масштабные лесные пожары подобрались к Афинам

Столица Греции Афины оказалась под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. Пламя охватило пригород Варибоби, откуда начали эвакуацию жителей. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Возгорание началось днем 2 августа у подножия горы Парнас. Огонь охватил десятки домов и заведений общественного питания. Здания оказались частично разрушены и покрылись сажей. На следующий день жители увидели густой дом и резкий запах. В итоге из Варибоби и двух соседних деревень эвакуировали более 300 человек, пишет Лента.ру.

На тушение возгорания отправили более 500 пожарных и пять вертолетов. «Мы столкнулись с тяжелым пожаром в очень жарких условиях», — отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.