Хасан Роухани покинул свой пост, не забыв извиниться перед иранцами. Впрочем, в Иране, когда человек уходит с поста или прощается после долгой совместной работы, обязательно принято извиняться – это такая норма поведения. А потому на иранцев его слова особого впечатления не произвели. Он пришел к власти под аплодисменты и на волне надежды – уходит под протесты и гневные лозунги.

Обещанная им оттепель превратилась в слякоть, положение страны на международной арене характеризуется только одним словом – токсичность, а в стране не стихают протесты. Став символом глубокого разочарования Ирана в реформаторах, он оставляет тяжелое наследие Ибрахиму Раиси, которому теперь расхлебывать итоги правления страной командой либералов и прагматиков.

Восемь лет назад, сев в президентское кресло, он был тем, кто устраивал и консерваторов, и реформаторов. К концу своего срока он стал тем, кто не нужен никому. Пустота, невыполненные обещания, максимум слов и минимум дел – вот чем запомнится Хасан Роухани Ирану.

Санкции санкциями, их негативное воздействие уже никто не отрицает, но и ошибки на макроэкономическом уровне на Байдена не спишешь. Еще с 1980-х годов власти всерьез озаботились продовольственной безопасностью и начали активно строить дамбы для создания систем орошения, копать артезианские колодцы и внедрять в сельское хозяйство культуры, которые требуют больших объемов воды для выращивания. Основными продуктами страна себя обеспечила – но в итоге заплатила за это обмелением рек и сокращением уровня грунтовых вод.

Кроме того, Иран сегодня - единственная страна в мире, которая на субсидии энергетического сектора расходует около 20% от своего ВВП — порядка $100 миллиардов в год. А ведь есть еще государственные субсидии и в других областях экономики. Население получает электроэнергию по символическим ценам, а религиозные учреждения вообще не платят за коммунальные услуги. В результате об экономии никто не думает, и потребление каждый год бьет один рекорд за другим.

Тарифы на электричество в этом году повысились на 7%. Но учитывая общую инфляцию в 40%, можно сказать, что электричество в этом году для иранцев стало дешевле, чем в прошлом. В результате доходы не покрывают расходы, и эту финансовую дыру должно закрывать государство. А электростанциям выгодно производить как можно меньше электричества. Ведь чем больше производство – тем больше нужно закладывать средств на амортизацию, обслуживание и ремонт. При этом очень вероятно, что повышение производительности не будет должным образом оплачено.

И так везде, какую сферу ни возьми. Социально-экономические проблемы в Иране сплелись в тугой гордиев узел, даже распутывание которого весьма болезненно – нужно рубить и вязать заново. И теперь иранцы с надеждой смотрят на Ибрахима Раиси – удастся ли ему начать процесс оздоровления экономики страны. Болезненный, но крайне необходимый…