Больше всего болезнями почек страдают жители Шемахи и Исмаиллы

Одними из самых распространенных в Азербайджане заболеваний являются болезни почек. Больше всего им подвержены жители северных и северо-западных районов страны. Об этом в ходе прямой трансляции в соцсети İnstagram заявил докторант кафедры урологии Медуниверситета Араз Ибрагимов.

По словам врача, в зоне в Шемаха - Исмаиллы болезнями почек страдают 2,1-2,3% населения, в Шеки -Загатальской – 0,7%, Хачмаз-Сиязанской – 1,7%.

«Камни в почках больше всего встречаются у женщин. У каждых 13 из 100 обратившихся с жалобами на почки выявляются камни», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему в зоне Шамаха - Исмаиллы так часто встречаются болезни почек, Араз Ибрагимов связал это с повышенной минеральностью воды и низким содержанием в ней йода.