Подъем уровня Каспия поможет избежать извержения вулканов

Напомним, в июле этого года в азербайджанском секторе Каспия произошло извержение грязевого вулкана. На каменистом острове, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала произошло естественное горение грязевого вулкана. Из примерно тысячи имеющихся в мире грязевых вулканов около 400 находятся в Азербайджане. Грязевые вулканы отличаются тем, что, помимо газов, камней и пепла, извергают большое количество раскаленной грязи. "Грязевые вулканы в Азербайджане - одни из самых крупных и активных в мире. В среднем ежегодно случается несколько извержений, и многие из них способны вызвать большой пожар", - писал в своем Twitter австралийский геофизик Марк Тингей из Университета Аделаиды.

Глобальное потепление, подъем уровня Мирового океана, о чем предупреждают ученые, беспокоит жителей прибрежных регионов в разных уголках мира. При этом в Италии, когда речь заходит о подъеме уровня моря, такая ситуация в перспективе может помочь избежать вулканической активности. Похожая ситуация и на Каспии.

Исследователи из университетов Портсмута и Оксфорд-Брукс изучили время извержений за сотни тысяч лет на греческом острове Санторини в зависимости от изменений уровня моря. Они обнаружили, что падение уровня моря на 39 метров было «критической точкой», после достижения которой извержения вулканов происходили с большей вероятностью.

По их словам, результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, имеют важное значение для миллионов людей, живущих на вулканических островах, поскольку изменение климата влияет на уровень моря во всем мире.

- Если наши выводы могут быть подтверждены исследованиями на других вулканических участках, то продолжающийся подъем уровня моря снизит риск будущих извержений вулканов на островах и в прибрежных районах, - утверждает доктор наук Сабина Вульф из Портсмутского университета.

А ее коллега из того же вуза доктор Марк Хардиман сказал:

- В условиях продолжающегося глобального потепления нам необходимо срочно понять взаимосвязь между последствиями изменения климата и риском стихийных бедствий. Одна из таких опасностей - извержения вулканов на малых островах и в прибрежных районах, которые уже сильно пострадали от последствий повышения уровня моря и усиления штормовой активности.

Доктор Кристофер Сатоу из Оксфордского университета Брукса сообщил, что он и его коллеги исследовали слои вулканической породы на скале, окружающей внутреннюю часть острова Санторини, чтобы измерить вулканическую активность на протяжении веков.