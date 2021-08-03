Кока-Кола выбрала Исмаиллы для строительства завода

ООО “Azərbaycan Koka-Kola Bottlers Limited” выбрала в качестве места нового промышленного участка в Азербайджане село Топчу Исмаиллинского района. Об этом в интервью haqqin.az сообщил глава Исполнительной власти района Нахид Багиров.

На новом заводе по производству безалкогольных напитков будет открыто 900 новых рабочих мест.

Меморандум о взаимопонимании по строительству завода был подписан 1 февраля между Министерством экономики и ООО “Azərbaycan Koka-Kola Bottlers Limited”. Проектом предусмотрены вложения в размере 30 млн долларов.

Как сообщает Туран, Coca-Cola, работающая в Азербайджане с 1996 года, инвестировала в экономику страны более $200 млн.