Назначен новый посол Евросоюза в Азербайджане

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель объявил о назначении новых послов в ряд стран, в том числе и в Азербайджан.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Евросоюза, новым главой представительства ЕС в Азербайджане назначен Петер Михалко. В настоящее время он возглавляет миссию ЕС в Молдове, а ранее был послом Словакии в Греции.

Дипломат приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября, говорится в сообщении.