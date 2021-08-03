Полмиллиона тонн азербайджанской нефти ушло через Россию

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-июле 2021 года составил 583,29 тыс. тонн. При этом в июле экспорт нефти по этому маршруту составил 84,74 тыс. тонн", - отмечается в данных.

Об этом сообщает Туран со ссылкой на сводку "Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса" ("ЦДУ ТЭК").

SOCAR в январе-июле 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку - Новороссийск 583,29 тыс. тонн нефти.

По сравнению с показателем января-июля прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку - Новороссийск увеличился в 19,7 раза. "Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку - Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку - Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку - Новороссийск с 1997 года.