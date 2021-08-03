Наркоторговец сбежал из полицейского участка в Баку но его нашли и вернули
В Баку задержанный за распространение наркотиков сбежал из отделения полиции. Как сообщает Qafqazinfo.az, 2 августа задержанный по подозрению в перевозке наркотиков мужчина был доставлен в Низаминское районное управление полиции. Он был помещен в изолятор временного содержания.
Вечером того же дня задержанный, сняв с окна решетку в месте временного содержания, выбрался во двор управления, перелез через забор и сбежал.
В связи с инцидентом была проведена операция, и 3 августа беглец повторно был задержан сотрудниками полиции.
По словам начальника отдела пресс-службы МВД Эльшада Гаджиева, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств был задержан при попытке к бегству: «Проводится расследование, при каких условиях и как он мог сбежать».
Отметим, что начальник Низаминского районного управления полиции Зия Алиев был назначен на эту должность две недели назад.